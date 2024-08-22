

Самадашвили: Судьба страны в руках человека, который настолько одержим страхом, что не выходит из дома на улицу

22.08.2024 15:13





Вчера мы еще раз убедились, что власти «Грузинской мечты» нечего предложить народу и Бидзина Иванишвили, в отличие от 2012 года, не может давать даже ложных обещаний, а то, что он обещает народу – это уничтожение оппозиции! - так отреагировала член избирательного объединения «Сильная Грузия» Саломе Самадашвили на встречу «Грузинской мечты» с избирателями Мцхета-Мтианети, состоявшуюся 21 августа в Мцхете, на которой вместе с лидерами «Грузинской мечты» обратился к сторонникам и почетный председатель партии Бидзина Иванишвили.



Как отметила Самадашвили в беседе с «IPN», выборы 26 октября – это фактически референдум о том, будет ли Грузия существовать или нет. По ее словам, люди понимают, что «страну ждет очень тяжелое будущее в руках параноидального российского олигарха».



«Я думаю, что вчера еще больше граждан Грузии убедились, что отстранение Иванишвили от власти жизненно важно. Я уверена, что 26 октября грузинский народ одержит убедительную победу над российским режимом. «Грузинская мечта» знает, что полностью потеряла поддержку и предпринимается отчаянная попытка обмануть народ обещанием конституционного большинства. Фактически, в следующем парламенте у них не будет и 76 голосов для формирования правительства», - заявила Саломе Самадашвили.



По словам Самадашвили, она подозревает, что «у Бидзины Иванишвили серьезные проблемы с параноидальной шизофренией».



«Он считает, что должен защищаться на мероприятии, организованном «Грузинской мечтой», куда вынуждают идти в основном административный ресурс…



Я хочу сказать грузинскому народу, что будущее их детей и судьба страны находится в руках человека, который настолько одержим страхом, что не выходит из дома на улицу, а когда выходит, ему нужно ставить отдельную трибуну и он обращается к народу, находясь за пуленепробиваемым стеклом», - заявила Саломе Самадашвили.





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