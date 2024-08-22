

Каладзе заявил, что не является владельцем кабриолета Mercedes

22.08.2024 16:32





Мэр Тбилиси Каха Каладзе в ответ на вопрос журналиста заявил, что не является владельцем дорогой машины изображенной на его фото в Инстаграме.



Журналисты спросили генсека «Грузинской мечты», почему в его декларации не указан кабриолет Mercedes Benz G500, в котором он позирует на фото:



«Вы не указали в декларации, сколько вы за нее заплатили, поскольку по информации автосалонов ее стоимость составляет не менее 500 тысяч евро», — обратился к Каладзе журналист.



Каладзе ответил на вопрос оскорблениями и назвал журналиста «тупицей».



«Для таких тупиц, как ты, такая машина может стоить 500 тысяч. Я не собираюсь переходить на оскорбления, я говорю о реальности. Что касается моих транспортных средств, которые являются моей собственностью, то они все задекларированы. Следовательно, он не мой. Вас кто спрашивает, чья это машина», — сказал Каладзе журналистам.



По данным Classic.com, средняя стоимость автомобиля, изображенного на фотографиях Каладзе, составляет 248 187 долларов. Его цена колеблется от 123 725 долларов США до 544 000 долларов США в зависимости от года выпуска и комплектации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





