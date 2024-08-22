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Кобахидзе объяснил почему Иванишвили выступает в броннированном саркофаге
22.08.2024 17:24
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объясняет, почему Бидзина Иванишвили обратился к избирателям на митинге 21 августа с трибуны, расположенной за пуленепробиваемым фасадом.
Как указал Кобахидзе, Иванишвили является «главным гарантом мира» в стране, а «коллективное Национальное движение готово пойти на все».
«Вы знаете, что происходит в мире, и вы также знаете, что Бидзина Иванишвили является главным гарантом мира в этой стране и, следовательно, основные факторы риска также связаны с этим. Поэтому те усиленные меры безопасности, которые приняты сегодня и которые мы будем принимать и на следующих встречах, абсолютно логичны», — заявил политик.
Напомним, 21 августа, «Грузинская мечта» провела встречу с избирателями в Мцхете. На мероприятии выступили лидеры партии, в том числе Каха Каладзе, Мамука Мдинарадзе, Шалва Папуашвили, Ираклий Гарибашвили и Ираклий Кобахидзе. В заключительной части встречи к избирателям обратился и Бидзина Иванишвили, сделал он это через бронированное стекло. Щит поставили перед трибуной только когда сцену занял Иванишвили.
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