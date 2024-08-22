

Президент передала Орден Национальгого героя Грузии семье Александра Ониани

22.08.2024 18:25





Сегодня в селе Захундери Лентехского района ​​президент Грузии передала семье участника Шиндисского сражения 2008 года Александра Ониани врученный герою еще 11 августа 2021 года орден Национального героя Грузии. Информацию об этом распространяет администрация президента.



По данным администрации, младший сержант Вооружённых сил Грузии Александр Ониани за особую храбрость, выдающийся героизм и самопожертвование в боях за защиту и единство Родины награжден орденом Национального героя Грузии и удостоен звания Национального героя.



Сегодня президент Грузии посетила родное село национального героя, возложила венок на его могилу и присутствовала на отпевании души Александра Ониани в церкви Святого Георгия.



«Отец очень правильно описал, что значит сегодня для семьи и что самое главное для страны наличие национального героя. Это судьба, но это также и выбор. Национальным героем не станешь, если ты не решишься на шаг, на который способен не каждый… Обычные люди не могут этого сделать. Это судьба избранных. Ваш ребенок был избранным», — сказала Зурабишвили.



На церемонии награждения также присутствовали представители Сил обороны Грузии и заместитель командующего генерал-майор Заза Чхаидзе.



Александр Ониани был участником битвы у села Шиндиси 11 августа 2008 года. Тогда отряд из 22 грузинских военных вступил в бой со значительно превосходящим в численности российским подразделением. Выжить удалось лишь пятерым. 17 человек погибли.



Ониани был ранен, в последние минуты сражения он взорвал себя гранатой, чтобы его не взяли в плен. Тогда ему было всего 27 лет.



В 2021 году Ониани посмертно наградили орденом Национального героя – за храбрость, выдающийся героизм и самопожертвование в борьбе за единство и защиту Грузии.", - сказала президент Грузии.





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