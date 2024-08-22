

В поместье Левиль возведут традиционный грузинский дом Ода - под ресторан и сувенирный магазин

22.08.2024 19:14





Национальный музей Грузии планирует разместить в поместье Левиль (Франция) дом по типу Ода (традиционный грузинский деревянный одноэтажный дом). В нем планируется разместить ресторан и сувенирный магазин. С этой целью был объявлен электронный тендер, общая стоимость которого составляет 2 680 353 лари.



Часть суммы – 1 миллион лари – выделена из госбюджета 2024 года, а оставшиеся 1 680 353 лари будут выделены из бюджета 2025 года.



Национальный музей ищет компанию, которая изготовит конструкцию грузинского дома Ода, отвезет в Левиль и там ее соберет. На это выделено около 9 месяцев (280 календарных дней).



В доме планируется устраивать деловые встречи «с грузинским вином и блюдами».



«Зал ресторана примет 30 гостей, в жаркие летние дни на широком балконе можно будет принять и развлечь еще до 20 посетителей», — читаем в пояснительной карточке приложенной к объявлению о проведении тендера.



Архитекторы дома Ода — Тариэл Кипароидзе и Заза Джолохава. В подготовленном ими проекте площадь дома составляет 210 кв. Здание будет возведено на сваях высотой 1 метр. Пол должен быть сделан из натурального грузинского дуба. Около дома будет расположена парковка на 28 автомобилей.



Прием предложений для участия в тендере начнется 7 сентября и завершится 12 сентября.





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