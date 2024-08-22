

Саакашвили: Даже Гитлеру с Муссолини не приходило в голову вносить установление диктатуры в предвыборную борьбу

22.08.2024 19:27





Почему олигарх выбрал в качестве основной мишени «Национальное движение»? Дело в том, что столько лет нас уничтожают, арестовывают и разделяют, но все равно перед выборами «5» собирает силы, как феникс, и создает основную преграду диктатуре, - говорится в заявлении третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, размещенном на его странице в Facebook.



В то же время Саакашвили оценил выступление Бидзины Иванишвили на предвыборном митинге «Грузинской мечты» в Мцхета-Мтианетском регионе и заявил, что «они из стеклянного саркофага окончательно анонсировали создание диктатуры в Грузии».



«Даже Гитлеру и Муссолини не приходило в голову вносить установление диктатуры в предвыборную борьбу.



Это показывает полную абсурдность диктатуры в чорвильском стиле и, с другой стороны, ее чрезвычайную опасность для благополучия, безопасности и будущего каждого грузина.



Почему олигарх выбрал в качестве основной мишени «Национальное движение»? Дело в том, что столько лет нас уничтожают, арестовывают и разделяют, но все равно перед выборами «5» собирает силы, как феникс, и создает основную преграду диктатуре.



«Национальное движение» — это идея большого строительства сильного грузинского государства, как сияющей звезды мира.



Но пусть ни у кого не будет иллюзий, диктатор хочет арестовать и уничтожить всю оппозицию; с другой стороны, чорвильская диктатура представляет собой попытку превратить Грузию в маленькую деревню, постоянную безнадежность, презрение, насилие, аресты.



Такова — целая страна в собственности одного человека, где нет ничего для народа. Это большой тупик, из которого нет выхода.



Свет и надежда победят болото и тьму!



У нас осталось 2 месяца, чтобы спасти Грузию!» - говорится в заявлении Саакашвили, опубликованном на его странице в Facebook.





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