

Народный защитник встретился с сотрудниками онлайн-казино Evolution Georgia

22.08.2024 19:29





Народный защитник Грузии Леван Иоселиани встретился с сотрудниками онлайн-казино Evolution Georgia, которые уже полтора месяца бастуют в Тбилиси.



Участники забастовки ознакомили Иоселиани со своими требованиями. Омбудсмен пообещал поддержать их. По его словам, с первого дня протеста аппарат Народного защитника по собственной инициативе следил за ситуацией. Иоселиани указал на проблемы, которые могут выходить за пределы их компетенции. Он пообещал предоставить информацию инспекции труда.



«В ближайшее время мы обязательно опубликуем свое заключение по части трудовой дискриминации, однако, предположительно, здесь мы имеем дело с более серьезными вопросами. Сама обстановка, безопасность в этой обстановке являются вопросом для изучения инспекцией труда. Я прошу их, чтобы они активно заинтересовались этим вопросом. Я считаю, что ни одна компания не должна допускать такой обстановки, такой ситуации в которой человеку придется зашивать себе рот. Это ненормальная ситуация», — сказал Иоселиани.



Он добавил, что требования бастующих состоят примерно из 40 пунктов, однако до сих пор «ни по одному из них не было встреч» с руководством. Народный защитник также пояснил, что у него нет полномочий, чтобы выступать в качестве посредника между бастующими и менеджментом.



«Мы не можем выступать посредниками напрямую, у нас нет на это полномочий, но мы прилагаем все усилия для того, чтобы между сторонами было достигнуто соглашение», — сказал он.



Около 5 тысяч сотрудников Evolution Georgia объявили забастовку 12 июля, требуя повышения зарплат и улучшения условий труда. На 33-й день забастовки трое протестующих объявили голодовку, а на 42-й день 19-летний парень в знак протеста зашил себе рот.



Руководство утверждает, что на данный момент бастуют менее 650 человек и их число постоянно уменьшается. По их мнению, протест вышел за рамки закона по вине профсоюзов. Действия демонстрантов они рассматривают, как саботаж и незаконную блокаду. В Evolution Georgia утверждают, что на этом фоне им пришлось сократить до 1 тысячи сотрудников. В компании не исключают, что увольнения продолжатся, если ситуация не изменится.



Идти на какие-либо уступки они не собираются.



Evolution Georgia – дочерняя компания шведской Evolution Gaming Group, которая пришла в Грузию в Грузию в 2017 году. Компания предоставляет услуги «живых дилеров», когда игроки взаимодействуют с настоящим крупье в прямом эфире, делая ставки на реальные деньги. Evolution Georgia насчитывает около 8000 сотрудников, в основном это студенты, часть создали собственный профсоюз.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





