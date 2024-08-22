

Реакция оппозиции на предвыборные послания «Грузинской мечты»

22.08.2024 19:41





21 августа Бидзина Иванишвили вместе с другими лидерами «Грузинской мечты» обратился к сторонникам в Мцхета. В своих выступлениях лидеры партии говорили об основных посылах предвыборной кампании, которые были сформулированы в последнем заявлении их Политсовета. «Грузинская мечта» хочет привлечь к ответственности «Единое национальное движение» и «все его партии-спутники и преемники» и заставить их исчезнуть с политического поля, а также ограничить ЛГБТ-права под предлогом защиты традиционных ценностей и несовершеннолетних. Они также хотят внести изменения в Конституцию Грузии, поскольку, по их мнению, возможность восстановления территориальной целостности мирным путем может возникнуть в любой момент.



«Civil Georgia» предлагает отклики представителей грузинской оппозиции:



Ника Гварамия, «Коалиция за перемены» (сопредседатель партии «Ахали»): «Вчера еще раз подтвердилось, что «Грузинская мечта» — это партия раздора, противоречий и хаоса, которой нечего предложить грузинскому народу. Мы, Коалиция за перемены, не собираемся обсуждать то, что сказал человек, который строит стеклянные барьеры с населением и со своей командой. Он также разговаривает со своей командой через стеклянные барьеры…».



Мамука Хазарадзе, «Сильная Грузия» (лидер партии «Лело»): «Я согласен с Бидзиной (Иванишвили), эти выборы – это действительно референдум, на котором грузинский народ должен отказаться от бедности, эмиграции, позорных пенсий, детского голода, безработицы, непотизма, коррупции и, главное, российской власти!.. Сколько раз мы должны видеть на сцене испуганного Бидзину (Иванишвили), который не может даже прочитать написанный текст и разговаривает с людьми из пуленепробиваемого аквариума. Такого позорного и капитулянтского правителя в нашей стране еще не было!».



Натиа Мезвришвили, партия «За Грузию»: «Во вчерашнем мероприятии «Мечты» многое было трагичным – страх (в том числе и друг перед другом); фальшь, потерявшие веру и готовые бежать люди; коррумпированные, изношенные лица, побывавшие во всех лодках; Иванишвили, который настолько похож на Саакашвили 2012 года, что на фоне всего этого ему кажется, что у него все еще слишком много доверия».



Леван Бежашвили, «Единство – ради спасения Грузии» («Единое национальное движение»): «Вчера население Грузии еще раз увидело, какую неадекватную власть имеет Грузия. Какие неадекватные люди захватили власть и говорят от имени народа и от имени Грузии. Мы увидели власть, которая разговаривает с народом Грузии через бронированный аквариум и не предлагает абсолютно ничего нового. Он предложил снова спорить о прошлом, он снова предложил насилие над оппозицией, упразднение оппозиции, упразднение СМИ, упразднение неправительственного сектора, и он заботился только о сохранении власти».





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