

Путин отказался считать себя ответственным за безопасность Курской области

22.08.2024 22:28





Вопросы безопасности Курской области, где более 90 населенных пунктов и 1000 кв. км территории оказались под контролем армии Украины, является проблемой силовых структур. Об этом президент России Владимир Путин заявил в четверг в ходе совещания по ситуации в приграничье.



«Что касается вопросов безопасности, это проблемы, которые лежат в зоне ответственности силовых структур», — сказал Путин, обращаясь к губернаторам Курской, Белгородской и Брянской областей, а также членам правительства. «Надеюсь, что <…> взаимодействие между местными, региональными органами власти, правительством, силовыми ведомствами налажено, и это тоже сыграет свою положительную роль в достижении тех целей, которые у нас здесь стоят», — добавил президент.



На предыдущем аналогичном совещании, состоявшемся 12 августа, Путин требовал «выдавить противника» с российских территорий, обвинял Запад в случившемся, а также обещал дать «достойный ответ» ВСУ. За прошедшие с тех пор 10 дней украинские военные как минимум в полтора раза увеличили подконтрольную территорию в Курской области: на 12 августа ее оценивали в 800 кв. км, а 20 августа главком ВСУ заявил уже о 1263 кв. км. После взрыва мостов через реку Сейм под украинским контролем может оказаться еще около 570 кв. км, а кроме того, не менее 3 тысяч российских солдат находятся под угрозой окружения, писал Bild.





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