

Камала Харрис официально номинирована кандидатом в президенты от Демократической партии

23.08.2024 11:07





В четвертый, заключительный день Национального съезда Демократической партии вице-президент Камала Харрис официально приняла номинацию в качестве кандидата в президенты США от демократов на предстоящих ноябрьских выборах, передает «Голос Америки».



«Благодаря этим выборам наша страна имеет драгоценную, мимолетную возможность оставить в прошлом горечь, цинизм и разделяющие нас конфликты, — сказала Харрис, принимая номинацию на сцене в Чикаго. — Это шанс наметить новый путь вперед. Не как члены какой-либо партии или фракции — а как американцы».



В своей речи кандидат от демократов обратилась к республиканцам, выступающим против Трампа, с призывом отбросить партийные ярлыки и поддержать ее, а не их кандидата. Харрис пообещала стать «президентом для всех американцев», заверив, что всегда будет ставить свою страну выше партии и самой себя.



В качестве аргумента в пользу ее кандидатуры она напомнила о событиях 6 января 2021 года, когда толпа сторонников Трампа попыталась взять штурмом здание американского Конгресса. «Дональд Трамп попытался выбросить ваши голоса, — заявила Харрис. — Когда ему это не удалось, он отправил вооруженную толпу в Капитолий США, где они напали на сотрудников правоохранительных органов».



В своей речи вице-президент упомянула ряд внешнеполитических тем.



«За пять дней до нападения России на Украину я встретилась с президентом Зеленским, чтобы предупредить его о планах России вторгнуться, — заявила Харрис. — Я помогла мобилизовать глобальный ответ — более 50 стран — для защиты от агрессии Путина. И как президент я буду твердо стоять на стороне Украины и наших союзников по НАТО».



Харрис также упомянула конфликт между Израилем и ХАМАС (организация признана террористической в США), начавшийся с нападения боевиков из Газы на израильские территории, в ответ на которое Израиль предпринял масштабную наземную операцию. Харрис сказала, что по решению этого вопроса она и президент Джо Байден «работают днем и ночью», подчеркнув, что «сейчас самое время заключить соглашение об [освобождении] заложников и прекращении огня».





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