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«Грузинская мечта» представила тбилисских делегатов
23.08.2024 11:39
Премьер-министр Грузии, руководитель избирательного штаба «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе представил тбилисских делегатов.
Состав делегатов таков:
Глдани - Ладо Божадзе
Надзаладеви - Ираклий Хеладзе
Исани - Ника Элисашвили
Самгори - Варлам Липартелиани
Дидубе-Чугурети - Георгий Вольский
Ваке - Зука Руруа
Сабуртало - Акакий Аладашвили
Мтацминда-Крцаниси - Давид Качарава.
Как пояснил премьер-министр, все их делегаты будут представлены в пропорциональном списке «Грузинской мечты», на т.н. проходных местах.
«Как вы знаете, неделю назад мы представили делегатов «Грузинской мечты», которые возглавят нашу избирательную кампанию в регионах.
Напоминаю, что все тридцать наших делегатов будут представлены в пропорциональном списке «Грузинской мечты» на т.н. проходных местах, и вы знаете, что только наша партия имеет такую возможность. Ни одна другая партия не может провести на этих выборах тридцать депутатов.
Соответственно, именно благодаря нашим усилиям каждый город и регион будут иметь своего представителя в парламенте Грузии», - заявил Ираклий Кобахидзе.
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