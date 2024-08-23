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«Грузинская мечта» представила тбилисских делегатов


23.08.2024   11:39


Премьер-министр Грузии, руководитель избирательного штаба «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе представил тбилисских делегатов.

Состав делегатов таков:

Глдани - Ладо Божадзе

Надзаладеви - Ираклий Хеладзе

Исани - Ника Элисашвили

Самгори - Варлам Липартелиани

Дидубе-Чугурети - Георгий Вольский

Ваке - Зука Руруа

Сабуртало - Акакий Аладашвили

Мтацминда-Крцаниси - Давид Качарава.

Как пояснил премьер-министр, все их делегаты будут представлены в пропорциональном списке «Грузинской мечты», на т.н. проходных местах.

«Как вы знаете, неделю назад мы представили делегатов «Грузинской мечты», которые возглавят нашу избирательную кампанию в регионах.

Напоминаю, что все тридцать наших делегатов будут представлены в пропорциональном списке «Грузинской мечты» на т.н. проходных местах, и вы знаете, что только наша партия имеет такую возможность. Ни одна другая партия не может провести на этих выборах тридцать депутатов.

Соответственно, именно благодаря нашим усилиям каждый город и регион будут иметь своего представителя в парламенте Грузии», - заявил Ираклий Кобахидзе.


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