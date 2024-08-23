

«Грузинская мечта» представила тбилисских делегатов

23.08.2024 11:39





Премьер-министр Грузии, руководитель избирательного штаба «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе представил тбилисских делегатов.



Состав делегатов таков:



Глдани - Ладо Божадзе



Надзаладеви - Ираклий Хеладзе



Исани - Ника Элисашвили



Самгори - Варлам Липартелиани



Дидубе-Чугурети - Георгий Вольский



Ваке - Зука Руруа



Сабуртало - Акакий Аладашвили



Мтацминда-Крцаниси - Давид Качарава.



Как пояснил премьер-министр, все их делегаты будут представлены в пропорциональном списке «Грузинской мечты», на т.н. проходных местах.



«Как вы знаете, неделю назад мы представили делегатов «Грузинской мечты», которые возглавят нашу избирательную кампанию в регионах.



Напоминаю, что все тридцать наших делегатов будут представлены в пропорциональном списке «Грузинской мечты» на т.н. проходных местах, и вы знаете, что только наша партия имеет такую возможность. Ни одна другая партия не может провести на этих выборах тридцать депутатов.



Соответственно, именно благодаря нашим усилиям каждый город и регион будут иметь своего представителя в парламенте Грузии», - заявил Ираклий Кобахидзе.





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