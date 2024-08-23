

Вашадзе: Грузия станет членом ЕС, у Грузии будет свободная торговля с США и Грузия пойдет вперед

23.08.2024 11:42





Нам нужно больше американских благ в Грузии, больше американских долларов в грузинских семьях, нужен безвизовый режим, нужно больше свободной торговли, больше инвестиций, - заявил один из лидеров « Единства – Национального движения» Георгий Вашадзе, присутствовавший на мероприятии в связи с официальным выдвижением Камалы Харрис кандидатом в президенты США в Чикаго.



По словам Вашадзе, после победы грузинского народа на выборах 26 октября Грузия станет членом Евросоюза, и в страну пойдут американские инвестиции.



«Что для нас главное? Мы должны быть очень близки к этому сверхмощному государству, Америке. Нам нужно больше американских благ в Грузии, больше американских долларов в грузинских семьях, нужен безвизовый режим, нужно больше свободной торговли, больше инвестиций.



Обещаю вам, что мы сделаем это после нашей победы 26 октября, у нас будет много праздничных дней в Грузии вместе с нашими американскими и европейскими партнерами. Грузия станет членом Европейского союза, у Грузии будет свободная торговля с Америкой, и Грузия пойдет вперед, я уверен в этом на 100%. Вместе с Тиной Бокучава мы встретились с мировыми политическими, очень серьезными представителями, элитой. В конце концов, грузинский народ обязательно победит», - отмечает Георгий Вашадзе, комментарий которого распространяет пресс-служба партии.





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