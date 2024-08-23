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Зеленский присвоил режиссеру Параджанову звание «Национальной легенды Украины»


23.08.2024   13:04


Президент Украины Владимир Зеленский присвоил режиссеру Сергею Параджанову звание «Национальной легенды Украины» посмертно.

Медаль передадут в музей театрального, музыкального и киноискусства Украины в Киеве.

Сергей Параджанов — советский режиссер армянского происхождения. После выпуска из ВГИКа его распределили в Киев. В 1965 году вышел его фильм «Тени забытых предков», после чего советские власти усилили давление на украинское кино. Самого Параджанова считают самым известным представителем волны украинского поэтического кино.

Параджанов критиковал цензуру в советском исскусстве, выступал против преследования политзаключенных, в том числе украинских. Впервые по статье о «мужеложестве» режиссера судили в 1948 году, во второй раз — по политическим мотивам в 1974 году. Через четыре года Параджанова под давлением общественности освободили.

В январе 2024 года Украина оправдала Серго Параджанова, обвиняемого в «украинском национализме и гомосексуальности».

Памятник Сергею Параджанову, как коренному жителю Тбилиси, был установлен в ноябре 2004 года, к его 80-летию. Скульптор — Важа Микаберидзе. А 16 июня 2022 года переулку Коте Месхи на Мтацминда, где родился и жил Сергей Параджанов, присвоено имя выдающегося кинорежиссера. На улице установлены адресные таблички.


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