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Гоциридзе: Представление делегатов означает сохранение мажоритарной системы обходным путем
23.08.2024 15:33
«Грузинская мечта» воспитала политический класс покорных предателей. Они не обновили партию, а представили нам испытанных, рабски покорных людей, готовых пойти на все! - так оппозиционный депутат парламента Грузии Роман Гоциридзе оценивает кандидатов, выдвинутых правящей партией в качестве делегатов на выборах 26 октября.
Гоциридзе подчеркнул, что представление делегатов означает сохранение мажоритарной системы обходным путем, что является антиконституционным решением. По мнению депутата, изменения, внесенные в Избирательный кодекс относительно делегатов, должны быть обжалованы в Конституционном суде.
«Грузинская мечта» хочет сохранить старую регионально-феодальную систему. Это система, когда люди с деньгами сохраняют мандат депутата путем подкупа или другого влияния, а затем включаются в список безмолвных, молчаливых депутатов в парламенте», - заявил Роман Гоциридзе.
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