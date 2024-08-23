

Гиги Церетели: Власти будут использовать все инструменты - давление, подкуп, чтобы получить как можно больше голосов

23.08.2024 16:03





Понятно, что стратегия властей построена не на позитивной повестке дня, а на негативе, запугивании граждан. Разумеется, они будут использовать все инструменты – давление, подкуп, чтобы получить как можно больше голосов, - заявил член «Единства – Национального движения» Гиги Церетели в связи со сложившейся в стране предвыборной обстановкой.



По его оценке, «Грузинская мечта» сейчас испытывает наибольшие трудности, о чем можно судить и по их заявлениям.



«Исходя из их заявлений, победа властей означает установление в стране авторитарного режима, а победа оппозиции – демократическое, евроатлантическое развитие, приближение к Европе и дистанцирование от России. Как бы власти ни пытались запугать общество, большая часть нашего населения не хочет жить в тоталитарной стране.



Понятно, что стратегия властей построена не на позитивной повестке дня, а на негативе, запугивании граждан. Разумеется, они будут использовать все инструменты – давление, подкуп, чтобы получить как можно больше голосов. Я думаю, они не обратят внимания на международные наблюдательные миссии, а это еще больше усугубит ситуацию и еще больше отдалит страну от Запада.



Эта власть не похожа даже на ту власть, у которой гарантировано простое большинство в парламенте. В противном случае они бы не делали таких угрожающих заявлений и организовали бы кампанию на позитивной повестке дня. Когда они испытывают наибольшие трудности, больше всего угрожают, и мы слышали и от основателя «Грузинской мечты»: «Когда станет трудно, я выйду на сцену», и вот мы увидели Бидзину Иванишвили на сцене.



Если мы посмотрим на предыдущие выборы, то увидим, что если бы у властей не было административного ресурса, они бы проиграли выборы. Сейчас им будет сложно [добиться победы], потому что в выборах будет участвовать очень много людей.



Мы видим, каков настрой в обществе. Проходившие манифестации показали нам, что особенно молодые люди хотят жить в свободной стране, а не там, где и носу на улицу не высунешь», - заявил Гиги Церетели.





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