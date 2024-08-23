

Цискаришвили: «Грузинская мечта» не добьется ни конституционного, ни простого большинства

23.08.2024 16:12





Ничего они не смогут запретить и упразднить. Эти люди не добьются ни конституционного, ни простого большинства. Так что, нам нечего бояться, давайте объединимся, - так отреагировал генеральный секретарь «Единства – Национального движения» Петре Цискаришвили на заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, в котором он счел логичной приостановку парламентских мандатов членов «Национального движения» в случае его запрета.



По словам Цискаришвили, абсурдно говорить об упразднении чего-либо.



«Я вообще не думаю, что кого-то запретят или что-то упразднят. Со дня учреждения «Национального движения» Михаилом Саакашвили оно основывается на будущем Грузии, идеологии, евроатлантическом развитии. Миллионы наших сограждан жили в этой стране, существовали, и так будет и в будущем, они не могут заставить миллионы людей исчезнуть из этой страны и не могут упразднить эту идею. Если у нас отнимут документы, если нас не зарегистрируют в Минюсте, или издадут какой-то указ, согласно которому этой политической организации больше не существует, не бойтесь этого, будет учреждена новая. Абсурдно само по себе говорить об упразднении, исчезновении чего-либо», - заявил Цискаришвили.





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