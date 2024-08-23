

Коалиция «Сильная Грузия» будет сотрудничать с экс-адвокатом олигарха Иванишвили

23.08.2024 17:27





Оппозиционная коалиция «Сильная Грузия» будет сотрудничать с известным аналитическим центром Geocase, руководителем которого является бывший адвокат олигарха и основателя партии власти Бидзины Иванишвили — Виктор Кипиани.



По словам лидера «Лело» (партия входит в коалицию вместе с партиями «За народ», «Граждане» и движением «Площадь свободы» — ред.) Мамуки Хазарадзе, их программы «обязательно будут включены в следующую программу <коалиции>».



Политик отметил, что команда Кипиани состоит из «компетентных, профессиональных людей, работающих в самом актуальном направлении нашей страны — это безопасность, экономика, международный европейский вектор».



Глава Geocase Виктор Кипиани заявил, что не мог отказаться от этого предложения по нескольким причинам. И главное — создание культуры движения мнений.



«Как вы знаете, мы являемся аналитическим центром, но независимо от того, как мы формируем мнение, каждое мнение должно иметь продолжение — в лице политических акторов. <> Кроме того, когда такое авторитетное, на мой взгляд, политическое объединение заявляет, что оно хочет сотрудничать с Академией, аналитическими кругами — это означает, что оно сосредоточено на повестке дня в области развития. Это очень ценно и важно для нас.



<> Мы заявляем, хотя бы на этой почве мы создадим культуру движения мнений в этом регионе и что она станет более популярной и закрепится, это будет вдвойне приятно для нас», — пояснил Кипиани.



Напомним, в мае 2023 года Виктор Кипиани не исключил, что может начать политическую деятельность. «Never say never» — «Никогда не говори никогда», — заявил он, отвечая на вопрос о его возможной политической деятельности.



Ранее экс-адвокат олигарха Иванишвили выступил с критикой правящей партии в связи с законом об иноагентах, направив негодование лично на (ныне премьера Грузии) Ираклия Кобахидзе, заявив, что хотел бы услышать более взвешенные его высказывания по теме Украины.



Кроме того, Кипиани раскритиковал и инициаторов закона об иноагентах — «О прозрачности иностранного влияния».



Источник: SOVA

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