

Новая грузинская партия «Мы» заявила о включении в предвыборную кампанию

23.08.2024 18:15





Новая грузинская партия «Мы» («Чвен») сегодня заявила о включении в предвыборную кампанию.



«Сегодня мы объявляем о включении нового политического объединения, политической силы в предвыборную компанию», — заявил основатель партии, лидер «Антиоккупационного движения» Давид Кацарава.



Вместе с ним в партию «Мы» вошли актер Каха Гогидзе, известный по роли президента в сериале «Подруги моей жены», юрист Михаил Рамишвили, который работал по громкому «делу о цианиде» и другим резонансным кейсам, пиар-менеджер Хатия Бакурадзе, конфликтолог Акиа Барбакадзе и другие.



«Мы» идет на парламентские выборы под номером «23». Судя по всему, объединяться с другими политическими субъектами там не планируют.



««Мы» создали люди, которые всегда боролись и будут бороться за Грузию. «Мы» — это объединение людей, которые осознают, как важно единство, связи с общественностью и вовлеченность в эту борьбу. Борьба носит экзистенциальный характер! Мы победим вместе», — сказал Кацарава.



«Антиоккупационное движение» Кацарава широко известно в Грузии. Оно занимается, в том числе, патрулированием у административных границ Цхинвальского региона и распространением информации о ситуации на местах.



На митинге против закона об иноагентах в Тбилиси 14 мая Кацарава был жестоко избит полицией при задержании. После этого ему потребовалось проводить хирургическую операцию, в больнице он оставался несколько дней.



В связи с произошедшим начали следствие по факту «превышения служебных полномочий с применением насилия». До сих пор никто не задержан.



Одновременно по этому же эпизоду суд признал Кацарава виновным в неподчинении законному требованию полиции (ст. 173 Административного кодекса Грузии). Кацарава оштрафовали на 2 000 лари и запретили носить оружие в течение двух лет.





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