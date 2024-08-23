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В России, заключенные колонии в Суровикино устроили бунт и взяли заложников
23.08.2024 18:17
Заключенные исправительной колонии №19 в городе Суровикино Волгоградской области РФ устроили бунт и захватили заложников, сообщают российские СМИ.
Как отмечается, террористы, утверждающие, что являются членами «Исламского государства» (ISIS), убили по меньшей мере трех сотрудников колонии, еще нескольких ранили и захватили заложников, требуют 2 млн долларов, вертолет и воздушный коридор, чтобы покинуть страну.
Вместе с тем лица, захватившие заложников, утверждают, что им удалось собрать в колонии самодельное взрывное устройство, и угрожают его применить.
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