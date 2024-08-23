

Министр экономики встретился с послом Великобритании в Грузии

23.08.2024 19:20





Первый вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили встретился с новым послом Великобритании в Грузии Гарет Уорд.



Встреча носила ознакомительный характер.



Первый вице-премьер-министр поздравил посла с началом дипломатической миссии в Грузии и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.



«На встрече обсуждалось двустороннее сотрудничество в рамках «Уордропского стратегического диалога», в том числе на торгово-экономическом направлении. Особое внимание было уделено сотрудничеству в инвестиционной, двусторонней торговле и туристической сфере.



Была подчеркнута важность углубления сотрудничества в рамках соглашения о свободной торговле, подписанного между Грузией и Великобританией. Также было отмечено, что Великобритания является одним из крупнейших международных инвесторов Грузии и охватывает ряд важных секторов экономики страны. Было сказано, что в целях сближения деловых кругов двух стран будут проведены торговые миссии и бизнес-форумы, на которых грузинские и британские бизнесмены будут иметь возможность обсудить возможности будущего сотрудничества», — говорится в информации министерства.



На встрече также была подчеркнута важность открытия прямого воздушного сообщения с точки зрения углубления сотрудничества в сфере туризма и гражданской авиации. Было отмечено, что текущие переговоры с ведущими британскими авиакомпаниями находятся на завершающей стадии, после чего британские авиакомпании смогут осуществлять регулярные рейсы в Грузию.





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