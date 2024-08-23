

В Азербайджане задержан еще один сотрудник издания OC Media

23.08.2024 21:24





Азербайджанский писатель и сотрудник OC Media Самад Шихи был задержан в аэропорту Баку, когда он пытался покинуть страну.



Сообщения о задержании Шихи появились в пятницу вечером, вскоре после того, как Сабаильский районный суд предъявил обвинение в государственной измене Бахрузу Самадову, другому сотруднику и исследователю OC Media.



Шихи, как и Самадов, был откровенным сторонником демократии и прав человека в Азербайджане, а также мира с Арменией.



Рустам Исмаилбейли, активист, написал в социальных сетях, что Шихи написал ему сообщение о том, что его задержали в аэропорту. Исмаилбейли сообщил OC Media, что в момент задержания Шихи направлялся в Тбилиси. Он добавил, что Шихи ранее говорил ему, что ожидал ареста.



Нурлан Либре, азербайджанский журналист, также сообщил OC Media, что Шихи был задержан в аэропорту. По его словам, задержание Шихи стало «началом очередной волны репрессий и арестов мирных активистов».



«Это не первый случай, последний был год назад примерно в это время, когда Азербайджан проводил военную операцию в [Нагорном Карабахе]. В прошлом году четыре человека были арестованы за их [мирную активность]», — сказал он.



Официальных комментариев по поводу задержания Шихи пока не поступало.



Ранее Шихи писал для OC Media о преследовании мусульман-шиитов в Азербайджане на фоне ухудшающихся отношений Азербайджана с Ираном.



Пока неясно, какие обвинения могут быть предъявлены Шихи.



Тем не менее, Самадов стал вторым азербайджанским исследователем, обвиненным в государственной измене менее чем за месяц, после того как власти Азербайджана арестовали Игбала Алиева, этнического талышского исследователя, по обвинению в государственной измене и обвинили его в проведении «тайных переговоров и сделок» по Skype с армянскими учеными.



Источник: SOVA

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