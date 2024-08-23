

ГМ планирует запретить все действующие оппозиционные коалиции

23.08.2024 23:47





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подтвердил, что «Грузинская мечта» планирует запретить все оппозиционные силы, которые выступят против нее на предстоящих выборах. Причина этого в том, что «в действительности все эти образования представляют собой одну политическую силу – коллективное Национальное движение. Они напрямую связаны друг с другом, что также доказано юридически… Поэтому правовая жалоба или иск будут надлежащим образом обоснованы и будет доказано, что коллективное Национальное движение совместно служит преступному делу».



На вопрос журналистов, какие партии «Грузинская мечта» намерена запретить в случае победы на выборах, премьер-министр Кобахидзе ответил, что это коалиция вокруг «Единого национального движения», а также «коллективное Национальное движение», к которому принадлежат «Ахали», «Гирчи», «Дроа». По словам главы правительства, «все эти лидеры имеют прошлое, связанное с «Национальным движением», и все эти политики имеют связь с нынешним «Национальным движением». Для информации, «Единое национальное движение» возглавляет коалицию «Единство ради спасения Грузии», а «Ахали» является одной из главных партий «Коалиции за перемены».



Он также добавил, что коалиция, созданная вокруг партии «Лело», “принимала непосредственное участие в бизнес-рэкете (вместе с режимом «Национального движения») и это тоже должно стать одним из предметов расследования».



Говоря о бывшем премьер-министре «Грузинской мечты» Георгии Гахария, премьер Кобахидзе заявил, что Георгий Гахария создал «коалицию с «Национальным движением» в четырех муниципалитетах и находится в прямом союзе с криминальной политической силой. Это одна коллективная преступная политическая сила, которая должна быть привлечена к ответственности. Остальное будут решать соответствующие органы».



Премьер-министр также заявил, что решение о запрете вышеупомянутых движений может и не будет находиться в руках Конституционного суда, то есть органа, наделенного законными полномочиями принимать такие решения. Вместо этого «расследование может начать прокуратура или будет создана парламентская комиссия для изучения этого дела».



Кобахидзе также подтвердил, что конфискация парламентских мандатов станет логическим продолжением такого запрета. «Преступные члены преступной политической силы не могут пользоваться таким статусом, как член Парламента Грузии», – заявил премьер-министр.



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