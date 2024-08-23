

CША объявили о новом пакете военной помощи Украине

23.08.2024 23:58





Президент США Джозеф Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине, сообщает Белый дом.



"Мы объявим сегодня о новом пакете военной помощи Украине. Пакет включает в себя ракеты ПВО для защиты критической инфраструктуры Украины, оборудование для борьбы с беспилотниками и противотанковые ракеты для защиты от меняющейся тактики России на поле боя, а также боеприпасы для солдат на передовой и мобильные ракетные системы, которые их защищают", - говорится в релизе Белого дома.



Байден также сообщил, что США введут новые санкции сегодня в отношении почти 400 организаций и лиц, которые способствуют незаконной войне России, в рамках неизменного обязательства привлечь Россию к ответственности за ее агрессию.



Отмечается, что Байден в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил решение о новом пакете военной помощи и выразил непоколебимую поддержку США народу Украины.



"Завтра, когда народ Украины будет отмечать свой День независимости пусть будет ясно: когда началась бессмысленная война России, Украина была свободной страной. Сегодня она по-прежнему свободная страна. И война закончится тем, что Украина останется свободной, суверенной и независимой страной. В течение двух с половиной лет они отражали яростное наступление России, в том числе вернули себе более половины территории, захваченной российскими войсками в первые дни войны. Они остались непоколебимы перед лицом отвратительных военных преступлений и зверств России. И день за днем они отстаивали ценности, которые объединяют людей в обеих наших странах и во всем мире, - включая независимость", - сказано в сообщении.



Байден подчеркнул, что эти действия основаны на серии исторических шагов, которые США предприняли с союзниками и партнерами за последние несколько месяцев для поддержки Украины.



В частности, от передачи истребителей F-16 до обязательства поставить сотни перехватчиков ПВО в течение 2025 года и быстрого увеличения помощи в области безопасности на передовой после принятия американского закона о национальной безопасности.



"В прошлом месяце я также собрал 20 стран, которые подписали двусторонние соглашения о безопасности с Украиной, чтобы сформировать Соглашение об Украине, которое усилит способность Украины защищать себя сейчас и в будущем. И вместе с G7 мы предпринимаем беспрецедентные действия, чтобы заставить Россию заплатить за ущерб, который она нанесла, выдав 50 миллиардов долларов в виде кредитов, обеспеченных прибылью от замороженных российских суверенных активов", - подчеркнул американский лидер.





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