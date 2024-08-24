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Президент Грузии пожелала украинцам освобождения страны от оккупации и восстановления мира
24.08.2024 13:44
Дорогие украинские друзья, от всей души и от имени грузинского народа поздравляю вас с Днем независимости! Хочу пожелать вам освобождения страны от оккупации, восстановления мира, - говорится в обращении президента Грузии Саломе Зурабишвили, приуроченном ко Дню независимости Украины.
«Дорогие украинские друзья, от всей души и от имени грузинского народа хочу поздравить вас с Днем независимости!
Хочу пожелать вам продвижения к вашей цели, которая также является нашей общей целью – освобождению вашей страны от оккупации, восстановлению мира, полному суверенитету и территориальной целостности вашей страны. Таковы мои пожелания вашей стране, таков моей стране и таковы мои пожелания для европейского будущего обеих стран!» - отметила президент Грузии.
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