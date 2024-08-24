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24 августа – День Конституции Грузии
24.08.2024 13:48
24 августа – День Конституции Грузии. 24 августа 1995 года в 17:50 парламент 159 голосами против 8 принял Конституцию Грузии.
Государственная конституционная комиссия первоначально работала над новой редакцией Конституции 1921 года, но в конечном итоге было решено принять новую Конституцию.
Конституция Грузии вступила в силу 17 сентября 1995 года, в день наделения вновь избранного парламента Грузии полномочиями, когда члены Государственной конституционной комиссии и парламента Грузии подписали официальный текст Конституции в том дворце правительства, где Верховный Совет Республики Грузия объявил Акт о восстановлении независимости Грузии.
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