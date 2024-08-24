

Народный защитник поздравил граждан Грузии с Днем Конституции

24.08.2024 14:52





Народный защитник Леван Иоселиани поздравляет граждан Грузии с Днем Конституции. Информацию распространяет Офис народного защитника.



«Этот высший закон защищает и регулирует законные права общества в целом, каждого его члена, устанавливает основополагающие нормы демократического развития страны, экономической свободы, социального и правового государства.



Вторая глава Конституции Грузии посвящена основным правам человека, на основании которых Народный Защитник осуществляет надзор за защитой прав и свобод человека на территории Грузии, выявляет факты их нарушения и способствует восстановлению нарушенных прав. Парламент Грузии принял Конституцию Грузии 24 августа 1995 года, основываясь на историко-правовом наследии Конституции 1921 года», — говорится в сообщении.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





