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Народный защитник поздравил граждан Грузии с Днем Конституции
24.08.2024 14:52
Народный защитник Леван Иоселиани поздравляет граждан Грузии с Днем Конституции. Информацию распространяет Офис народного защитника.
«Этот высший закон защищает и регулирует законные права общества в целом, каждого его члена, устанавливает основополагающие нормы демократического развития страны, экономической свободы, социального и правового государства.
Вторая глава Конституции Грузии посвящена основным правам человека, на основании которых Народный Защитник осуществляет надзор за защитой прав и свобод человека на территории Грузии, выявляет факты их нарушения и способствует восстановлению нарушенных прав. Парламент Грузии принял Конституцию Грузии 24 августа 1995 года, основываясь на историко-правовом наследии Конституции 1921 года», — говорится в сообщении.
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