

Politico: Грузия встала на путь «Северной Кореи»

25.08.2024 13:59





Правящая партия Грузии поклялась объявить вне закона практически всех своих политических оппонентов, если она победит на парламентских выборах в конце этого года.



После недавних столкновений между Тбилиси и Брюсселем по вопросам прав человека и верховенства закона этот запрет, скорее всего, поставит под угрозу и без того замороженное стремление Грузии вступить в ЕС.



В пятницу премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что правительство будет добиваться запрета более полудюжины партий после критически важного общенационального голосования в октябре 2024 года.



Это произошло через несколько дней после того, как правящая партия «Грузинская мечта» миллиардера Б.Иванишвили пригрозила распустить крупнейшее оппозиционное объединение в парламенте — Единое национальное движение (ЕНД, Нацдвижение), основанное бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.



По словам Кобахидзе, помимо Нацдвижения, под угрозой роспуска находятся и другие проевропейские фракции, ныне имеющие места в парламенте, поскольку «в действительности все они являются одной политической силой». По его словам, все депутаты, избранные на их платформах, не смогут занять свои посты.



— «Я считаю, что отмена депутатских мандатов будет логическим продолжением объявления этих партий вне закона. Преступные члены преступных политических сил не должны пользоваться таким статусом, как член парламента Грузии», — произнёс Кобахидзе.



В последние месяцы «Грузинская мечта» столкнулась с широкомасштабными уличными протестами из-за введения закона российского образца, согласно которому поддерживаемые Западом НПО и СМИ считаются «иностранными агентами».



POLITICO обратился в Европейскую комиссию за комментарием по поводу планов премьера Кобахидзе, которые, по его словам, не будут препятствовать вступлению в ЕС, но не получил немедленного ответа.



— «Это фактически запретит любую оппозицию, которую «мечта» рассматривает как угрозу», — считает Тинатин Ахвледиани, исследователь из Центра исследований европейской политики, — «Единственными параллелями для такого подобных вещей являются Александр Лукашенко в Беларуси или Северная Корея — это будет закаом демократии в Грузии».



Оппозиционные партии доселе пытались объединить усилия перед голосованием, чтобы победить «мечту» Б.Иванишвили, которая в последние месяцы столкнулась с массовыми уличными протестами из-за введения закона об Иноагентах.



Этот закон, да все спикеры от большинства клеймят поддерживаемые Евросоюзом общественные организации и СМИ как «иностранных агентов».



Кобахидзе отверг предположения, что страна может превратиться в диктатуру, заявив, что Украина и Молдова запретили политические партии, не сжигая при этом мостов с Западом — «То же самое произойдет и с Грузией».



Эти две восточноевропейские страны запретили отдельные про-кремлевские фракции после начала полномасштабной войны России в Украине и предупреждений, что они занимались подготовкой переворотов, но в обеих странах сохранилась динамично развивающаяся многопартийная система.



Тина Бокучава, лидер от Нацдвижения недавно заявила POLITICO, что решение об объявлении ее партии вне закона доказывает, что «мечта» миллиардера Б.Иванишвили стала «авторитарным правительством в стиле Путина».



ЕС уже заморозил заявку Грузии на членство в блоке на фоне предупреждений об отставании в области прав человека, а США приостановили столь необходимое финансирование страны Южного Кавказа из-за ее поворота в сторону Кремля.







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