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На выборы в Верховный совет Аджарии будет потрачено 2,8 миллиона лари
25.08.2024 14:17
Высшая избирательная комиссия Аджарии [ВиК автономии] утвердила правила распределения и использования средств, выделенных на проведение выборов в Верховный совет Автономной Республики назначенный на 26-е октября 2024 года.
Согласно постановлению Совета безопасности, на выборы в Верховный совет Аджарии в общей сложности предусмотрено 2’829’980 лари [более миллиона долларов США], из которых 2’227’980 лари будут потрачены на зарплату избирательной администрации, а 602’000 лари будут направлены на приобретение различных необходимых «товаров и услуг».
Выборы Верховного совета Аджарии пройдут в административных границах Автономной Республики 26 октября 2024 года – параллельно с выборами в парламент Грузии. Верховный совет Аджарии избирается зарегистрированными избирателями.
Действующий Верховный Совет уже утвердил проект бюджета нового Верховного Совета.
В республиканском бюджете Аджарии на 2025 год на содержание Верховного совета будет выделено 8’087’154 лари, что на 567’854 лари больше по сравнению с текущим 2024 годом.
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