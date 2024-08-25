

Миллер: Вашингтон обеспокоен антидемократической риторикой «Грузинской мечты» и действиями правящей партии

25.08.2024 15:38





Пресс-секретарь Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон обеспокоен антидемократической риторикой «Грузинской мечты» и действиями правящей партии. Так представитель американского правительства отреагировал на намерения партии власти запретить оппозицию в Грузии — «коллективное «Нацдвижение» «.



«Соединенные Штаты по-прежнему глубоко обеспокоены все более антидемократической риторикой и действиями правящей партии «Грузинская мечта». Заявления о планах объявить оппозицию вне закона — еще один такой пример…



Мы призываем правительство Грузии уважать права человека и основные свободы, прекратить демонизировать своих критиков и ограничивать пространство для инакомыслия, а также вернуться на путь демократии и евроатлантической интеграции», говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепа США Мэттью Миллера, которое из Вашингтона процитировал в X журналист Алекс Рауфоглу.



Напомним, 23 августа премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе официально перечислил все основные прозападные политические группы, которые его партия намерена запретить после октябрьских парламентских выборов, независимо от их представительства в парламенте после выборов.



Кобахидзе впервые дал определение того, кого «Грузинская мечта» считает частью «коллективного «Национального движения» », которое она неоднократно клялась объявить вне закона после парламентских выборов в конце этого года.



«Коллективное «Национальное движение», по словам Кобахидзе, состоит из альянсов «Единство — Национальное движение», «Коалиция за перемены» и «Сильная Грузия», а также партии «За Грузию» экс-премьер-министра Георгия Гахария.





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