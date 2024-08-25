

Пугливый олигарх снова отгородился от собственных граждан бронированным стеклом

25.08.2024 19:55





Бидзина Иванишвили, олигарх и основатель партии «Грузинская мечта», выступил на региональной встрече с избирателями в Раче, в городе Амбролаури. Он снова стоял за бронированным стеклом, как отмечалось ранее, в целях обеспечения своей безопасности, сообщает SOVA.



Основатель партии власти говорил о традициях - культуре и обычаях, которые были сохранены рачинцами. Он отметил, что грузины объединены вокруг главных ценностей - «языка, отечества, веры». Свою миссию, отметил Иванишвили, «Мечта» видит в сохранении и заботе об этих ценностях.



Олигарх рассказал о том, что команда Саакашвили растрачивала грузинские земли в своих интересах. В то время как «Мечта», отметил он, обещала вкладывать инвестиции в регион Рача-Лечхуми и выполняет это.



«Вы собственными глазами видите, что села и низины, которые были покинуты людьми, обрели новую жизнь. И появилась возможность строительства особенных курортов с соблюдением современных стандартов так, чтобы у местной уникальной экосистемы не возникла какая-либо проблема», - заявил олигарх.





Много говорил Иванишвили о большей популярности грузинского, в частности, рачинского вина, благодаря «правильной» винной политике команды «Мечты».



Олигарх обещал продолжить начатые дела и создать условия для того, чтобы местные жители в регионе Рача-Лечхуми смогли «максимально» освоить его потенциал.



«Мы привлечем еще больше инвестиций и осуществим инфраструктурные проекты гораздо большего масштаба. Для этого важно, чтобы 26 октября «Грузинская мечта» вместе с вами еще раз победила коллективное «Нацдвижение» - соответственно, нейтрализовала угрозы, исходящие от них и их хозяев», - подчеркнул Иванишвили.



Почетный председатель партии власти отметил, что дело 2012 года «должно быть доведено до конца». Грузия, подчеркнул он, должна стать членом ЕС.



Олигарх также упомянул и попытки «коллективного «Нацдвижения» подвести страну к войны и к открытию «второго фронта», к бедности и голоду, к потере еще больших территорий Грузии.



Бидзина Иванишвили вспомнил и о трагедии 3 августа в Шови - сходе оползня, унесшего жизни 33 человек (тело 1 человека до сих пор не найдено - ред.).



«Эта трагедия останется еще одной незаживающей раной для нас. <> В такие моменты мы особенно ощущаем, насколько важно единство, когда вся страна держится вместе. <>



К сожалению, мне снова приходится упомянуть коллективное «Нацдвижение», которое еще раз показало свое лицо. Еще тогда, когда мы еще и не осознавали, что с нами произошло, они стали думать о своих политических интересах и искать вину власти в природной стихии. Эти люди остаются вне любого консенсуса. Они питаются подстрекательством, противостоянием. <> Именно поэтому попытки говорить с ними о национальных интересах и единстве тщетны», - заявил олигарх.



Иванишвили подчеркнул, что одной из главных национальных задач грузин является восстановление территориальной целостности. И для мирного восстановления территориальной целостности необходимо осуществить конституционные изменения, поэтому «Грузинской мечте», подчеркнул он, необходимо конституционное большинство, чтобы никто не смог противостоять изменениям в случае необходимости.



«За несколько лет стало ясно, что события в регионе развиваются очень стремительно. Поэтому мы должны быть готовы в любой момент к появлению возможностей и мирному восстановлению территориальной целостности. В этом случае возникнет необходимость привести систему управления нашей страной и государственное территориальное устройство в соответствие с новой реальностью, что является единственным способом осуществления конституционных изменений.



Мы можем с уверенностью сказать, что насыщенная агентурой оппозиция откажется следовать интересам Грузии, продолжит выполнять внешние задачи и будет сопротивляться изменениям, необходимым для восстановления территориальной целостности, именно поэтому нам нужно конституционное большинство, чтобы никто не смог противостоять конституционным изменениям в случае необходимости», - заявил Иванишвили.



Олигарх и основатель партии власти подчеркнул, что есть один важный, экзистенциальной значимости для Грузии и веры вопрос, над которым ведется активная работа. Он обещал, что в ближайшее время общество будет проинформировано о важном решении.



Источник: SOVA

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