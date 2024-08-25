

Руководство «Мечты» пытается обосновать необходимость конституционного большинства

25.08.2024 23:46





Правящая партия Грузии, «Грузинская мечта», предпринимает попытки объяснить необходимость получения конституционного большинства. Заявления представителей партии, включая председателя миллиардера Б.Иванишвили и премьер-министра Ираклия Кобахидзе, пока не прояснили ситуацию, вызывая больше вопросов, и более того — недоверия среди общественности и политических кругов.



Партия столкнулась с вызовами в условиях растущего общественного недовольства, в том числе на фоне принятия закона об Иноагентах, и необходимости реформирования политической системы. По мнению обозревателей политических процессов в Грузии, вначале у властей был шанс создать устойчивую политическую систему, основанную на противостоянии прозападных партий и их радикальных (порой даже прокремлевских) оппонентов. Однако вместо этого было принято решение сосредоточиться на удержании текущих позиций, что привело к усложнению политической обстановки.



Сейчас основной акцент делается на принятии новых законов и усилении бюрократических процедур. В условиях глобальных изменений это решение может оказаться неэффективным и даже устаревшим, пишут СМИ Грузии, ссылаясь на мнения оппозиции Грузии.



Правящая «мечта» даже заявляет, что получение конституционного большинства позволит сохранить власть и роль страны на международной арене. Тем не менее изменения в конституции, особенно касающиеся европейского курса Грузии, могут оказать обратный эффект, вызвав раскол в обществе и политических кругах.



Заявленные «мечтой» ограничения касаются запрета пропаганды ЛГБТ и защиты традиционных ценностей, запрета на деятельность «Нацдвижения» и некоторых оппозиционных партий, а также подготовки к федерализации страны для восстановления территориальной целостности.



Усиление автократических тенденций, таких как репрессии против оппозиции и запреты на определенные виды деятельности, могут привести к ограничению демократических прав и свобод в стране. Это, в свою очередь, может ухудшить качество политической системы и привести к негативным социальным последствиям.



Последствия заявлений, а после и действий «мечты» могут быть разнообразными и будут зависеть от дальнейшего развития ситуации в грузинском обществе. Среди возможных последствий можно выделить политическую нестабильность, когда продвижение изменений в конституции и попытки получения конституционного большинства могут вызвать сопротивление оппозиции и общественности. Введение спорных законов и инициатив, таких как запрет на ограничение прав оппозиции, могут спровоцировать протесты и радикализацию в грузинском обществе.



Риски во внешней политике Грузии



Действия правительства «мечты» могут привести к серьёзным политическим, экономическим и социальным последствиям как внутри страны, так и на международной арене.



Анонсированный миллиардером Б.Иванишвили процесс может спровоцировать ослабление международных позиций Грузии. Попытки пересмотра евроатлантического курса могут привести к ухудшению отношений с ЕС и НАТО. Это может затруднить сотрудничество в рамках интеграционных процессов, что ослабит международные позиции страны и её поддержку со стороны западных партнёров.



Противоречивые инициативы партии могут привести к расколу не только внутри правящей коалиции, но и в обществе. Внутренняя борьба между прозападными и антизападными силами может усилиться, что создаст угрозу политической поляризации и снизит доверие к власти.



Политическая нестабильность может отпугнуть инвесторов и повлиять на экономическое развитие страны. Изменения в международной политике и внутренняя нестабильность способны затруднить привлечение внешних инвестиций и ухудшить экономическую ситуацию.



В условиях геополитической турбулентности Грузия рискует столкнуться с усилением «свободы» при милитаризации со стороны РФ в оккупированных регионах — Абхазии и Южной Осетии. Отсутствие чёткой стратегии восстановления территориальной целостности может создать благоприятные условия для вмешательства внешних сил.



Попытки лавировать между различными международными силами могут поставить под угрозу суверенитет Грузии. Внешние игроки могут усилить давление на страну с целью влияния на её внутреннюю и внешнюю политику.



Источник: «Netgazeti»

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