

Премьер-министр: Система образования является одним из главных приоритетов

26.08.2024 11:37





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с участниками молодежного лагеря Шаори в Раче.



Глава правительства посетил лагерь вместе с председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили, мэром Тбилиси Кахой Каладзе и министром образования, науки и молодежи Грузии Георгием Амилахвари.



Как сообщает пресс-служба администрации правительства, Ираклий Кобахидзе рассказал участникам лагеря о проектах, направленных на развитие системы образования и молодежной политики.



«Развитие системы образования является одним из главных приоритетов, и у нас есть серьезные планы в этом направлении. Особое внимание мы будем уделять университетскому образованию, в том числе улучшению инфраструктуры. Спортивная инфраструктура будет значительно развита, и это станет одним из главных приоритетов, над которыми правительство будет работать в будущем. Очень важно участие молодежи в разработке проектов, которые касаются молодежи, и в этом плане у нас тоже будут конкретные инициативы», — сказал премьер-министр.



Встреча прошла в формате вопросов и ответов, на ней присутствовали депутаты парламента и представители местной власти.



«Лагерь Шаори принимает последний приток студентов в этом году. В 2024 году лагерь принял 800 молодых людей в течение 8 потоков. В рамках лагеря молодые люди имеют возможность участвовать в различных образовательных, спортивных и познавательных мероприятиях и встречах. Им также проводятся тренинги по различным темам. В этом году при финансовой поддержке Министерства образования, науки и молодежи Грузии и организации Молодежного агентства, молодежные лагеря приняли около 4500 молодых людей. Общая стоимость проекта составила более 4 миллионов лари», — говорится в информации правительства Грузии.







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