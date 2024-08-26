

На въезде в Тбилиси будет установлен памятник царю Ираклию II - премьер-министр

26.08.2024 11:55





На Кахетинском шоссе будет установлен памятник царю Ираклию II - об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.



По его словам, памятник будет установлен на трассе, рядом с зданием МВД, где мэрия будет реализовывать проект восстановления парка.



«Наш долг – отдать должное истории Грузии и всем героям. Самопожертвование и мудрость нашего героя царя Ираклия II сохранили христианскую идентичность Грузии, которая является неотъемлемой частью нашей европейской идентичности.



В честь нашего национального героя Ираклия II на Кахетинском шоссе, недалеко от Министерства внутренних дел, где мэрия реализует проект восстановления парка, будет установлен памятник царю Эрекле по эскизу Мераба Мерабишвили", - сказал он. сказал премьер-министр.



Ириклий II (Эрэкле II) - 7 [18] ноября 1720 год, Телави — 11 [22] января 1798, Телави) — царь Кахети (1744—1762), а затем объединённого восточно-грузинского царства Картли-Кахети (1762—1798).



Царский титул Ираклия II: «Царь Кахетинский и царь Карталинский, наследный князь Самцхесаатабагский, князь Казахский, князь Борчальский, князь Шамшадильский, князь Кахский, князь Шакский и князь Ширванский, владетель и покровитель Гянджинский Эриванский и прочих».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





