

Нацвлишвили: Бидзина Иванишвили собирается признать Абхазию в обмен на гарантии сохранения власти

26.08.2024 12:46





По заявлению одной из лидеров «Сильной Грузии» Анны Нацвлишвили, основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили намерен признать Абхазию в обмен на гарантии сохранения власти.



Как отметила Нацвлишвили, в Конституции Грузии есть очень четкая и однозначная запись о независимости и территориальной целостности Грузии, на что Бидзина Иванишвили «нацеливается, когда говорит о конституционных изменениях».



«Бидзина Иванишвили и его «Грузинская мечта» служат России. После того как Иванишвили по заданию России закрыл двери ЕС и сознательно приостановил намеченные переговоры о полноправном членстве Грузии в ЕС, Иванишвили переходит к следующему этапу плана. Понятно, что он намерен признать Абхазию в обмен на гарантии сохранения власти. Это путь предательства Грузии по российскому плану Бидзины. Разговоры о конституционных изменениях, для которых, по его словам, ему необходимо конституционное большинство – это как раз часть этого коварного, предательского плана. В Конституции Грузии есть очень четкая и однозначная запись о независимости и территориальной целостности Грузии. Именно на эту запись нацелен Бидзина Иванишвили, когда говорит о конституционных поправках», - заявила Нацвилишвили.



По словам Нацвлишвили, у «Сильной Грузии» есть мирный, конкретный план по восстановлению территориальной целостности Грузии.



«У нас, «Сильной Грузии», есть мирный, конкретный план по восстановлению территориальной целостности Грузии. Этот план проходит через скорейшее вступление Грузии в Европейский союз. Кроме того, согласно этому плану, порт Анаклия будет построен как можно скорее. Все это создаст конкретные, реальные предпосылки для мирного восстановления территориальной целостности, мирной реинтеграции. Грузия – независимое государство, Грузия является целостной, ее территориальная целостность уже признана как Конституцией этой страны, так и международным сообществом. Сколько бы Иванишвили ни пытался переписать это по заданию Кремля, им ничего не удастся против Грузии», - заявила Нацвлишвили.





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