

Владимир Зеленский: Грузинский народ, как и украинцы, признаёт, что за свободу стоит бороться

26.08.2024 12:54





Дорогой друг, спасибо за добрые слова и поддержку. Дружественный грузинский народ, как и украинцы, признаёт, что за свободу и независимость стоит бороться, – так президент Украины Владимир Зеленский откликается на обращение своей грузинской коллеги Саломе Зурабишвили, которое она распространила по случаю Дня независимости Украины.



«Связи наших людей всегда служат свободе, независимости и процветанию наших народов», - пишет Зеленский в соцсети X в ответ на поздравление Саломе Зурабишвили.



Напомним, президент Грузии в обращении, приуроченном ко Дню независимости Украины, заявила, что желает Украине освобождения от оккупации и мира. «Хочу пожелать вам продвижения к вашей цели, которая также является нашей общей целью – освобождению вашей страны от оккупации, восстановлению мира, полному суверенитету и территориальной целостности вашей страны. Таковы мои пожелания вашей стране, моей стране и таковы мои пожелания для европейского будущего обеих стран!» - отметила президент Грузии.





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