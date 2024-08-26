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Кобахидзе: Более 1000 военнослужащих получат квартиры в новостройках


26.08.2024   13:01


«Более 1000 военнослужащих получат квартиры в новых корпусах», — заявил на заседании правительства премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

По словам премьера, соответствующие средства на это будут предусмотрены в бюджете следующего года.

«Забота о грузинской армии является особым приоритетом правительства Грузии. Существует очень важная программа, более 1000 военнослужащих получат квартиры в новостройках. Благодарю Минобороны, министра обороны за успешное завершение этой программы. Программу необходимо продолжить, и я хотел бы попросить министра обороны подготовить план следующего этапа, который позволит нам обеспечить квартирами в новых домах еще больше военнослужащих. Соответствующие средства будут заложены в бюджет следующего года», — сказал премьер-министр.


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