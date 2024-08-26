

Манджгаладзе: Посылы лидеров «Грузинской мечты» являются дешевой пропагандой

26.08.2024 13:22





Грузии не нужна конфронтация, раскол и новая кампания ненависти друг к другу, при которой Ираклий Кобахидзе и лидеры «Грузинской мечты» страшат и запугивают собственное население. А это означает, что близка их политическая кончина, - так один из лидеров «Единства – Национального движения» Паата Манджгаладзе отреагировал на заявления лидеров «Грузинской мечты» в рамках предвыборной кампании в регионах.



По его оценке, заявления, делаемые в последнее время лидерами «Грузинской мечты», являются дешевой пропагандой, которая, по его же словам, направлена ​​на запугивание, раскол общества и противопоставление друг другу.



«У нас есть простой выбор, либо Европа, развитие, либо то, что нам предлагает Бидзина Иванишвили – изоляция, нищета, безработица. То, о чем сейчас говорит «Грузинская мечта» — это дешевая пропаганда. Третьи выборы, «Грузинская мечта» что-то обещает обществу, но ничего не делает. Теперь они паразитируют на важной идее. Единство Грузии – большая идея, и это станет возможным, когда Грузия станет членом Евросоюза, и тогда даже абхазы захотят иметь грузино-европейский паспорт, а не российский, являющийся для абхазов смертельным билетом.



Правительство пытается сохранить власть посредством страха. Это означает, что это власть обанкротилось и ей пришел конец. Все разговоры, в которых Ираклий Кобахидзе и лидеры «Грузинской мечты» страшат и запугивают собственное население, означают, что близка их политическая кончина.



Их лидер очень напуган и отбивается от насекомых с помощью стеклянного саркофага, колбы или стеклянной будки. Иванишвили боится и поэтому у него колба.



Риторика же, развиваемая Иванишвили, ничего властям не принесет», - заявил Паата Манджгаладзе.





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