

Гоциридзе: Россия очень обеспокоена тем, что власть в Грузии сменяется демократической коалицией

26.08.2024 14:50





Россия открыто включается в избирательный процесс, но у нее ничего не выйдет. Она очень обеспокоена тем, что власть в Грузии сменяется демократической коалицией, - заявил журналистам депутат от «Еврооптимистов» Роман Гоциридзе, реагируя на заявление российской внешней разведки о том, что американцы готовят «цветную революцию» в Грузии.



По мнению Гоциридзе, Россия повторяет те же политико-пропагандистские тезисы, которые «Грузинская мечта» озвучивает в отношении Европы.



«Россия вмешивается в выборы всех демократических стран - от Балкан до Соединенных Штатов Америки. Теперь она хочет вмешаться в эти выборы и выражает солидарность с властями Грузии. Она повторяет те же политико-пропагандистские тезисы, которые сегодня «Грузинская мечта» озвучивает в отношении Европы и наших партнеров. Россия открыто включается в избирательный процесс, но у нее ничего не выйдет. Россия – обветшалая, отчужденная страна. После агрессии в Украине мир отвернулся от нее, и она больше не в силах повторить здесь те агентурные уловки, которые когда-то привели «Грузинскую мечту» к власти.



Россия очень обеспокоена тем, что власть в Грузии сменяется демократической коалицией», - заявил Роман Гоциридзе.



Для справки, по заявлению Службы внешней разведки РФ, американцы готовят в Грузии «цветную революцию».



По утверждению ведомства, для этого грузинские прозападные НПО набирают большое число рекрутов для плотного наблюдения за ходом голосования. Им ставится задача выявлять и фиксировать «неминуемые факты» использования властями административного ресурса, рассказали в СВР.



«Американцы готовят «цветную революцию» в Грузии. Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей информации, в Белом доме крайне недовольны развитием ситуации в Грузии в преддверии парламентских выборов 26 октября», — говорится в заявлении.





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