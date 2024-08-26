

Зураб Чиаберашвили: Грузинский народ един и это будет видно 26 октября

26.08.2024 15:38





«Грузинская мечта» видит, что проигрывает на выборах, и они пытаются мобилизовать хотя бы небольшую часть своих сторонников. Это не приведет к желаемому для них результату, потому что грузинский народ един и это будет видно 26 октября», — заявил один из лидеров «Единства — Национального движения» Зураб Чиаберашвили.



По его словам, «Грузинская мечта» избегает разговора о проблемах людей.



«Факт, что страна уже 12 лет идет назад и тысячи людей покидают страну, это несомненный признак того тупика, в который Иванишвили завел Грузию. На этом фоне, конечно, «Грузинская мечта» избегает разговоров о проблемах народа, а его проблемы всем известны: высокие цены и низкие доходы, которые не позволяют людям содержать свои семьи, и в результате мы получаем катастрофическую демографическую ситуацию, люди бегут из страны.



На этом фоне, естественно, «Грузинская мечта» не может вести никакого диалога с народом, поскольку объяснение столь тяжелой ситуации единственное: коррупционные схемы со стороны «Грузинской мечты», кланы, грабящие страну, и на таком фоне единственным способом сохранить власть является насилие, попытка запугать общество.



«Грузинская мечта» проявляет слабость, потому что они чувствуют приближающееся поражение, видят, что проигрывают на этих выборах, и отчаянно пытаются мобилизовать хотя бы небольшую часть своих сторонников той агрессивной, насильственной, конфронтационной риторикой, которую мы слышим от «Грузинской мечты». Это не будет иметь для них желаемого результата, потому что грузинский народ един, и это будет видно 26 октября», — заявил Зураб Чиаберашвили.







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