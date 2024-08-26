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Президент Грузии помиловала 17 осужденных
26.08.2024 16:07
Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала 17 осужденных. По информации администрации президента, от отбывания наказания в пенитенциарном учреждении полностью освобождены 13 осужденных, в том числе 2 женщины.
«Оставшийся срок отбывания наказания в пенитенциарном учреждении сокращен 4 осужденным, в том числе 1 осужденной женщине», - сообщили в администрации президента.
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