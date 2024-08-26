|
|
|
ЦИК Грузии проведет учебно-информационные встречи для представителей партий и наблюдателей
26.08.2024 18:01
В связи с парламентскими выборами, намеченными в Грузии на 26 октября, избирательная администрация проведет учебно-информационные встречи для представителей партий и организаций по наблюдению за выборами.
Встречи пройдут в нескольких местах в масштабе всей стране, и их участники получат информацию об электронных технологиях и связанном с ними опыте избирательной администрации Грузии, результатах пилотных выборов и кампании по информированию избирателей.
Кроме того, в рамках встреч будет продемонстрировано избирательная электронная аппаратура, представители ЦИК предоставят участникам информацию относительно функционирования аппаратов, а также избирательных процедур, связанных с использованием электронных технологий. Также будет проведено моделирование голосования, включающее в себя осуществление процедуры голосования участниками.
Участники будут иметь возможность задать вопросы на любую интересующую их тему и получить компетентные ответы.
Избирательная администрация предложила участие в упомянутых встречах тем 30 партиям, которым были присвоены порядковые номера к выборам 26 октября. Что касается мониторинговых организаций, то в данном случае Центральная избирательная комиссия предложила принять участие в учебно-информационных встречах представителям местных наблюдательных организаций, подписавших Кодекс этики к выборам 2021 года.
Из 30 партий желание участвовать в учебно-информационных встречах выразили 9, а из 21 наблюдательной организации – 6.
Встречи планируется провести в первую неделю сентября.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна