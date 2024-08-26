

ЦИК Грузии проведет учебно-информационные встречи для представителей партий и наблюдателей

26.08.2024 18:01





В связи с парламентскими выборами, намеченными в Грузии на 26 октября, избирательная администрация проведет учебно-информационные встречи для представителей партий и организаций по наблюдению за выборами.



Встречи пройдут в нескольких местах в масштабе всей стране, и их участники получат информацию об электронных технологиях и связанном с ними опыте избирательной администрации Грузии, результатах пилотных выборов и кампании по информированию избирателей.



Кроме того, в рамках встреч будет продемонстрировано избирательная электронная аппаратура, представители ЦИК предоставят участникам информацию относительно функционирования аппаратов, а также избирательных процедур, связанных с использованием электронных технологий. Также будет проведено моделирование голосования, включающее в себя осуществление процедуры голосования участниками.



Участники будут иметь возможность задать вопросы на любую интересующую их тему и получить компетентные ответы.



Избирательная администрация предложила участие в упомянутых встречах тем 30 партиям, которым были присвоены порядковые номера к выборам 26 октября. Что касается мониторинговых организаций, то в данном случае Центральная избирательная комиссия предложила принять участие в учебно-информационных встречах представителям местных наблюдательных организаций, подписавших Кодекс этики к выборам 2021 года.



Из 30 партий желание участвовать в учебно-информационных встречах выразили 9, а из 21 наблюдательной организации – 6.



Встречи планируется провести в первую неделю сентября.





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