

США «глубоко обеспокоены» угрозой от «Грузинской мечты» о запрете оппозиции

26.08.2024 18:04





Соединенные Штаты Америки по-прежнему «глубоко обеспокоены» «растущей антидемократической риторикой и действиями» правящей партии Грузии, которая совсем недавно пригрозила запретить оппозиционные партии после выборов. Об этом сообщил представитель Госдепартамента США. Его слова опубликовал в сети Х вашингтонский корреспондент Алекс Рауфоглу. США призвали власти «Грузинской мечты» соблюдать права человека, прекратить «демонизировать» критиков и изменить нынешний курс.



«Призываем власти Грузии уважать права человека и основные свободы, прекратить демонизировать критиков или ограничивать пространство для тех, кто придерживается иных взглядов, и вернуться на путь демократии и евроатлантической интеграции», – заявил официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.



По словам Миллера, действия властей Грузии «противоречат стремлениям грузинского народа» и «несовместимы с демократическими ценностями, на которых основано членство в Евросоюзе и НАТО».



Лидеры «Грузинской мечты» в настоящее время встречаются с населением регионов в рамках предвыборной кампании и просят их поддержки для получения конституционного большинства. Они повторяют, что если правящая партия успешно получит конституционное большинство, она запретит оппозицию, которую она называет «коллективным Национальным движением».





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