

Литва представит кандидатуру Андрюса Кубилюса на пост члена Европейской комиссии

26.08.2024 18:28





Литва представит кандидатуру европарламентария Андрюса Кубилюса на пост члена Европейской комиссии (ЕК).



Кандидатура Андрюса Кубилюса была представлена премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните. В четверг президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ, посредством которого одобрил кандидатуру Андрюса Кубилюса на пост члена Европейской комиссии. По данным местных СМИ, официальное письмо-подтверждение было также отправлено президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.



Согласно процедуре, Сейм Литвы также должен поддержать кандидатуру Кубилюса. Как рассказала Ингрида Шимоните, она уже получила неофициальное одобрение со стороны правящей коалиции страны.



Андрюс Кубилюс — бывший премьер-министр Литвы, член Европарламента с 2019 года. Кандидатура Кубилюса была предложена после того, как Науседа не поддержал Габриэлюса Ландсбергиса. POLITICO со ссылкой на литовского чиновника пишет, что Вильнюс пытается получить портфель расширения ЕС.



В настоящее время должность еврокомиссара по политике соседства и расширению занимает венгр Оливер Вархели, кандидатуру которого Венгрия вновь представила в новый состав Еврокомиссии.





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