

США ввели санкции против Венгрии за поддержку российской агрессии

26.08.2024 19:08





США ввели санкции против Венгрии за поддержку российской агрессии.



«Встретился с представителями венгерского МИД, чтобы уведомить их о том, что Соединенные Штаты вводят санкции в отношении ряда объектов, включая два субъекта в Венгрии», — сообщил в соцсети X посол США в Венгрии Дэвид Прессман.



По его словам, один из этих субъектов участвует в укреплении российского энергетического сектора и стремится работать над проектом Пакш-2 (строительство новых энергоблоков АЭС в Венгрии), а другой снабжает военную машину России.



«Мы по-прежнему обеспокоены решениями венгерского правительства углубить связи с Кремлем и сохранить зависимость Венгрии от российской энергии», — подчеркнул посол США.





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