

Правительство Грузии зачищает дипкорпус перед выборами

26.08.2024 21:45





Правительство освободило с должностей послов Грузии в НАТО и других международных организациях. В частности, премьером Ираклием Кобахидзе подписан указ от 26 августа 2024 года, согласно которому полномочные послы Грузии в Швейцарской Конфедерации, Великобритании и Соединенном Королевстве Северной Ирландии, а также представители Грузии в ООН и других международных организациях в Женеве, а также в НАТО, освобождены от занимаемых должностей.



Соответствующим распоряжением правительство предлагает президенту Грузии освободить:



Софио Кацарава от должности чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и от должности постоянного представителя Грузии при Международной морской организации 15 октября 2024 года;

Виктора Долидзе — представителя Грузии в НАТО 21 сентября 2024 года;

Реваза Ломинадзе — чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Швейцарской Конфедерации 1 октября 2024 года;

Александра Маисурадзе — от должности постоянного представителя Грузии в отделениях ООН и других международных организациях в Женеве 1 октября.



Как сообщили агентству IPN в МИД Грузии, причина увольнения полномочных послов и представителей Грузии — истечение срока ротации.





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