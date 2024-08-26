

Грузинские женщины впервые самостоятельно поднялись на вершину Ушбы

26.08.2024 23:09





Грузинские женщины Мариам Гелашвили и Майя Сичинава впервые самостоятельно поднялись на вершину Ушбы, сообщила Объединенная федерация альпинистов Грузии.



Покоренный северный пик расположен на высоте 4710 метров над уровнем моря.



Ни одна из вершин Кавказа не овеяна таким ореолом легенд и драматических историй как Ушба. Это двуглавая гора – легенда, заветная мечта многих альпинистов.



Источник: Новости - Грузия

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