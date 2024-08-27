

«Грузинская мечта» хочет объявить православие государственной религией — СМИ

27.08.2024 12:02





«Грузинская мечта» собирается объявить православие государственной религией, сообщил оппозиционный телеканал Formula.



По утверждению телеканала, это именно та «тайная инициатива в сфере защиты традиционных ценностей», которую правящая партия обещает официально озвучить через месяц.



Инициатива принадлежит основателю «Грузинской мечты», олигарху Бидзине Иванишвили, отмечает Formula,



Но есть нюанс: Патриархия на этом этапе не дает своего однозначного согласия.



Formula утверждает, что 26 августа в Патриархии состоялась встреча по этому вопросу, в присутствии высших иерархов ГПЦ, но решения принято не было.



Также стало известно, что глава Церкви Илиа Второй считает, что для этого сейчас не время.акая ситуация уже была в Грузии в 2002 году, тогда Патриарх Илия Второй выступил против этого предложения, поскольку, по его мнению, «в этом не было необходимости и не сложился необходимый исторический контекст».



В Патриархии, по данным анонимных источников, опасаются, что Церковь в случае объявления государственной религией утратит свою независимость, в том числе финансовую и имущественную. Также в вопросе назначения иерархов: может выйти так, что правительство получит право утверждать кандидатуры.



Лидеры «Мечты» и сам Иванишвили на встречах с избирателями последнее время постоянно говорят, что партии нужно взять на выборах конституционное большинство, чтобы решить ряд вопросов: это ликвидация и запрет «Единого национального движения» и близких к нему партий, утверждение «анти-ЛГБТ» пакета, также речь идет о возможных конституционных поправках по территориальному устройству Грузии. Четвертую причину в «Мечте» пока не называют.



Бидзина Иванишвили на встрече с избирателями в высокогорном регионе Рача 25 августа заявил, что правящая партия работает над «экзистенциально важным для страны и веры вопросом». «О важном решении проинформируем общественность в ближайшем будущем», – сказал он.



В настоящее время Церковь в Грузии отделена от государства, православие при этом играет особую роль. Статья 9 Конституции Грузии: «Государство признаёт исключительную роль Грузинской православной церкви в истории Грузии и вместе с тем провозглашает полную свободу религиозных убеждений и вероисповедания, независимость церкви от государства».



Отношения государства и ГПЦ регулирует конституционное соглашение, так называемый конкордат. После подписания в 2002 году оно сделало ГПЦ законодательно привилегированной религиозной организацией. Вместе с другими вопросами соглашение определяет права Церкви на церковную собственность. ГПЦ получает финансирование из госбюджета, около 30 млн лари ежегодно. В этом году Патриархия дополнительно получила еще 35 млн лари на образовательные проекты. Еще четыре конфессии также финансируются из госбюджета, но суммы несравнимы — например, на всех в этом году было выделено 6,5 млн лари.





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