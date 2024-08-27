

Надирадзе: Кремль и «Грузинская мечта» одинаково нервничают по поводу выборов

27.08.2024 12:45





В Кремле прекрасно знают, что их партнер, российский олигарх Бидзина Иванишвили, проигрывает эти выборы грузинскому народу. Поэтому не случаен этот дезинформационный поток кампании, идущий из Кремля и подхваченный лидерами «Грузинской мечты», - заявил председатель фракции «Единое национальное движение» в тбилисском муниципальном собрании (сакребуло) Ираклий Надирадзе, реагируя на заявление российской внешней разведки о том, что американцы готовят «цветную революцию» в Грузии.



По словам Надирадзе, и Кремль, и «Грузинская мечта» одинаково нервничают по поводу выборов 26 октября.



«Это факт, что «Грузинская мечта» и Кремль одинаково нервничают по поводу предстоящих выборов. Кремль прекрасно знает, что их партнер, российский олигарх Бидзина Иванишвили, проигрывает эти выборы грузинскому народу. Поэтому не случаен этот дезинформационный поток кампании, идущий из Кремля и подхваченный лидерами «Грузинской мечты», включая, как мы видели, заявления мэра Тбилиси Кахи Каладзе, ставшего главным действующим лицом на российских медиаканалах, а это еще раз означает, что они один в один сидят на одной и той же пропаганде, и Кремль открыто болеет за «Грузинскую мечту». Но они должны хорошо знать, что решение на этих выборах будет принимать грузинский народ, который больше не хочет жить в российском болоте, который хочет лучшего европейского будущего. Соответственно, наши европейские и американские партнеры сделают все, чтобы грузинский народ имел возможность сделать свободный выбор. Выбор, который приведет страну в Европу, в лучшее будущее, чтобы у людей была лучшая жизнь, высокооплачиваемая работа и все те блага, для получения которых тысячи людей ежедневно покидают страну», - заявил Ираклий Надирадзе, комментарии которого распространяет «Национальное движение».



Для справки, по заявлению Службы внешней разведки РФ, американцы готовят в Грузии «цветную революцию».



По утверждению ведомства, для этого грузинские прозападные НПО набирают большое число рекрутов для плотного наблюдения за ходом голосования. Им ставится задача выявлять и фиксировать «неминуемые факты» использования властями административного ресурса, рассказали в СВР.



«Американцы готовят «цветную революцию» в Грузии. Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей информации, в Белом доме крайне недовольны развитием ситуации в Грузии в преддверии парламентских выборов 26 октября», — говорится в заявлении.





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