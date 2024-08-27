

Антикоррупционное бюро требует от оппозиции раскрыть источники финансирования

27.08.2024 12:51





Как заявил на брифинге глава Антикоррупционного бюро Ражден Купрашивили, в результате проведенного бюро мониторинга установлено, что оппозиционные партии не раскрывают свое финансирование полностью или частично.



«В результате проведенного мониторинга выявлено, что политические партии, в частности: «Европейская Грузия — Движение за свободу», «Да Европе — Стратегия Агмашенебели», «Национальное движение», «Гирчи — Больше свободы», «Сильная Грузия – Лело, за народ, за свободу!», «Элене Хоштария – Дроа» и «Ахали эртоба – Гварамия, Мелия» – не раскрываю свое финансирование полностью или частично.



В то же время их предвыборные кампании и деятельность могут финансироваться зарубежными донорскими организациями или другими источниками, которые, в свою очередь, финансируют НПО, связанных с этими политическими партиями.



Согласно указанной схеме, поддержка политических партий и процессов иностранными деньгами представляет собой угрозу справедливому избирательному процессу.



Неправительственные организации, финансируемые зарубежными донорскими организациями или другими источниками, вместе с представителями политических партий проводят различного рода мероприятия по всей Грузии, готовят информационные брошюры с политическим содержанием, видеоклипы, которые напрямую призывают общественность поддержать ту или иную партию.



Согласно законодательству Грузии, запрещено финансирование политических партий физическим лицом без гражданства Грузии, а также юридическим лицом, зарегистрированным в Грузии или за рубежом.



С целью поддержания уровня финансовой прозрачности политических кампаний и тем самым не ограничивать возможность граждан сделать осознанный выбор, Антикоррупционное бюро приняло следующее решение: до 31 августа 2024 года все избирательные субъекты должны представить документацию, показывающую финансовое состояние за 8 месяцев текущего года.



Информация о выявленных Антикоррупционным бюро нарушениях передается международным организациям, и мы надеемся, что все эти факты найдут отражение в отчетах о мониторинге.



Антикоррупционное бюро готово проконсультировать все политические партии и помочь им выполнить законные требования», — заявил Ражден Купрашвили.







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