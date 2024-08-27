

Антикоррупционное бюро Грузии призывает международные организации обнародовать информацию о грантах

27.08.2024 12:59





Глава Антикоррупционного бюро Грузии Ражден Купрашвили призывает международные наблюдательные организации, в том числе NDI и IRI, обнародовать информацию о выданных грантах.



Об этом Купрашвили сказал на брифинге и пояснил, что нейтральность и объективность имеют решающее значение для организаций по наблюдению за выборами и финансируемые ими мероприятия не должны использоваться для поддержки политических партий.



«В нынешнем избирательном процессе деятельность международных наблюдательных организаций имеет первостепенное значение, поэтому мы обращаемся ко всем организациям, включая NDI (Национальный демократический институт) и IRI (Международный республиканский институт), которые должны представлять объективных наблюдателей на выборах – обеспечить прозрачность выдаваемых ими грантов, чтобы гарантировать, что профинансированные мероприятия не будут использованы для поддержки политических партий. Нейтралитет и объективность имеют решающее значение для организаций по наблюдению за выборами.



Чтобы не снижать уровень финансовой прозрачности политических кампаний и тем самым не ограничивать возможность граждан сделать осознанный выбор, Антикоррупционное бюро приняло следующее решение: до 31 августа 2024 года все избирательные субъекты должен представить документацию, отражающую финансовое состояние за 8 месяцев текущего года.



Информация о выявленных Антикоррупционным бюро нарушениях будет представлена международным организациям, и мы надеемся, что все эти факты найдут отражение в отчетах по наблюдению.



Антикоррупционное бюро готово проконсультировать все политические партии и помочь им в выполнении требований закона», - заявил Ражден Купрашвили.





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